موجز البرلمان| لجنة الإدارة المحلية تتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• "محلية النواب" تتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد: المحافظة تدعم الاقتصاد الوطني



استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، ضمن الجولة البرلمانية بالمحافظة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية تساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للشباب، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني.



وكشف اللواء عادل الغضبان، أن المنطقة الصناعية بالمحافظة بها ٤٦٥ مصنعا، بينها ١٦٥ مصنعا تم بناؤها منذ ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢١، مؤكدًا أنه كان هناك ٥٢ مصنعا متوقف، وتم سحب ٤٠ مصنعا منها ثم تخصيص المصانع غير المستغلة وإعادة تشغيلها، قائلًا: المنطقة الصناعية أصبحت منطقة جذب لجميع المستثمرين.



وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي عن المنطقة الصناعية وحجم العمالة بها، وكذلك أنواع الصناعات المختلفة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.



فيما قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مستقبل البلاد يتمثل في زيادة المكون المحلي في الصناعة، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك خريطة استثمارية واضحة في مصر، ويجب أن تكون مبنية على مستوى الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى، متابعا: علينا استغلال الميزة النسبية التي تمتاز بها كل منطقة لعمل أكبر تصنيع.



وقال السجيني: مناطق بالكامل في ألمانيا والصين تكون متخصصة في صناعات بعينها، مؤكدًا أن مصر بدأت في الصناعات المرتبطة بكل مكان لكن لم نستكمل، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعقد اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لبحث الخريطة الاستثمارية.



وطالب من اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، بموافاة اللجنة بالمناطق الصناعية الموجودة في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية، متضمنة التفاصيل الكاملة بكل منطقة صناعية سواء من حيث فرص العمل أو نوعية المشروعات الموجودة بها.



من جانبه أشاد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما قامت به محافظة بورسعيد بشأن المصانع المتعثرة، فضلا عن دعمها للمشروعات التي يقوم بها الشباب.



وقالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: وعود الرئيس للمصريين بالفعل تتحقق على أرض الواقع بتحول مصر إلى دولة صناعية، مشيدة بالمنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، مؤكدة أنه من الضروري أن تكون كل المناطق على مستوى الجمهورية منتجة.



فيما أكدت النائبة إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أهمية أن يكون هناك مشروعات تكاملية، موضحة إتاحة الفرصة للشباب بالأفكار التي من شأنها تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة.



وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: ما شهدناه اليوم في المدينة الصناعية ببورسعيد هو بمثابة تصدير أمل لكل المصريين.



ودعا النائب، إلى ضرورة أن يكون هناك تركيز إعلامي على مثل هذه المشروعات العملاقة التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الترويج لهذه التجربة في باقي محافظات الجمهورية.









• طلب إحاطة للحكومة بشأن انتشار مراكز وهمية لعلاج الاضطرابات النفسية وتعديل السلوك للأطفال



وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والتضامن، بشأن انتشار إعلانات الدورات التدريبية «الكورسات» حول إمكانية التعامل وتعديل السلوك لدى الآباء والمعلمين المتعاملين مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.



وقال "أبو العلا" مع ظهور هذا الاضطراب وتسليط الضوء عليه في أحد الأعمال الدرامية في شهر رمضان، بدأت الإعلانات لمراكز تعديل السلوك تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، مقابل مبالغ مالية دون التأكد من هوية القائمين على هذه الدورات.



وتابع: "لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر بل يندرج أيضًا على مراكز التخاطب وغيرها من المراكز الخاصة بالاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال، والتي يديرها غير المتخصصين، مستغلين حاجة أولياء الأمور في علاج أبنائهم".



وأكد "أبو العلا"، أن هذه المراكز تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة، وكذلك الأجهزة المختصة، وبعيدا عن الأساليب العلمية، حتى تحول الأمر إلى "سبوبة" لأصحاب هذه المراكز وليس لهم أي هدف غير استغلال المواطنين في كسب المال.



وأشار إلى وجود أكثر من مركز في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في منطقة فلمنج شرق المحافظة، وكذلك في محطة الرمل، وحددت هذه المراكز أسعار للدورات وصلت نحو ٦٥٠ جنيها، مطالبًا وزارتي الصحة والتضامن بإحكام الرقابة على هذه المراكز والخدمات التي تقدمها للأطفال سواء كانت تخاطب أو تنمية مهارات أو تعديل سلوك، حيث سبق أن وردت شكاوى من أولياء الآمور من تعرض الأطفال للتعنيف وأساليب غير علمية بالمرة.



وذكر "أبو العلا"، أن دورات الإرشاد الأسري لابد أن يكون القائم عليها أخصائي نفسي أو طبيب نفسي أو أخصائي اجتماعي، ولابد من التأكد من أن القائمين على هذه الدورات لديهم المؤهلات العلمية التي تمكنهم من التصدي لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مراكز الإرشاد النفسي الموجودة في العديد من الجامعات المصرية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.



وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك العاجل في مواجهة هذه المراكز الوهمية لمنع استغلال المواطنين، مشددًا على عمل حملات توعية لكيفية التعامل معه والتوجيه للأماكن الشرعية في التعامل معه بشكل علمي يحافظ على الجميع.







• برلماني: المدن الجديدة ساهمت في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية



قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى 20212022 تضمنت العديد من الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تعكس أهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع، وثمار هذه المشروعات ونتائجها على الاقتصاد القومى، ولعل أبرزها الباب الخاص بالاستثمارات الذى خصصت المالية له 358.1 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لم يكن يحدث إلا في وجود بيئة استثمارية خصبة مؤهلة لذلك.



وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وبالتحديد السنوات السبعة الأخيرة تخطو نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال النهوض بالبنية التحتية، أو سن تشريعات، بالإضافة لإنشاء العديد من المدن الذكية الجديدة، كل هذا نتج عنه تهيئة البيئة والمناخ ليكون أكثر جاذبية للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي، بالإضافة لموقع الدولة المصرية المتميز والموارد التي تمتلكها.



وأكد عضو لجنة الإسكان، أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية، وهو ما كان سببا أن تتجه الحكومة إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، بالإضافة إلى تقسيم المدن الجديدة إلى مناطق مختلفة فى مستويات وحوافز الاستثمار فى البنية التحتية والتكنولوجية مع التركيز على المناطق المستهدفة لفئات الإسكان المنخفض والمتوسط، وعلى المناطق المراد الإسراع بمعدلات تنميتها.



وأشار عضو اللجنة، إلى أن تلك المدن شهدت طفرة متنوعة ومختلفة من حيث تركيبة إنشائها وتنفيذها حتى تصبح أكثر مواءمة للتغيرات الحادثة فى بيئة التكنولوجيا العالمية، كما أنها تعد نموذج متطور من المدن فى نظم شبكاتها، وتضاف أنشطة اقتصادية منافسة لوظائفها كالسياحة العالمية وهو ما ينعكس على ملف السياحة أيضا بجانب الاستثمار.

