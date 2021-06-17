الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة سهير القلماوى للأطفال













أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، أسماء الفائزين فى مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" التى تنظمها لجنة فنون الطفل، فى فرعى القصة والرسم، وتأتى المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التى نظمها المجلس هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين.





نشرت الدكتورة غادة طوسون رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، أسماء الفائزين اليوم عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على الفيس بوك "أون لاين" من خلال فيديو بث بها، وجاءت أسماء الفائزين والجوائز على النحو التالي:





أولاً: فرع الرسم:





حصل على المركز الأول، حسين محمد الهادي إبراهيم، بجائزة قدرها 3 آلاف جنيه، والمركز الثاني حصلت عليه أسما إبراهيم مصطفى بجائزة قدرها 2000 جنيه، أما المركز الثالث حصل عليه فارس حسام محمد، بجائزة قدرها 1000 جنيه.





أما عن الفائزين بجوائز مالية قيمتها 500 جنيه هم: ريمان أحمد محمد عمار، كرستينا صبري جاد، بسملة محسن عبد العليم، هدى محمد طارق صلاح الدين، أحمد مصطفى عبد الكريم، دارين هادي محمد سعيد، كينتي هاني نبيل عزيز، مريم يسري صابر، السلوى هشام إسماعيل، مراد محمد فتحي.





ثانيًا: فرع القصة القصيرة:





حصلت على المركز الأول رودينا سيد كامل، جائزة قدرها 3 آلاف جنيه، أما المركز الثاني جاء مناصفة بين مصطفى أحمد مصطفى ومحمد حجاب أحمد جلال، وحصل كلا منهما على جائزة قدرها 1000 جنيه، وحصل على المركز الثالث أحمد عماد الدين جاد بجائزة قدرها 1000 جنيه،





أما عن الفائزين بجوائز مالية قيمتها 500 جنيه هم: صفاء طه عبد اللطيف، رؤى هشام السيد مصطفى، هاجر محمد عبد المنهم الباز، منة الله أيمن رفعت، يوسف أحمد مصطفى علي، بسمة حسام الدين فتحي، ميرفت سعيد إبراهيم، خديجة يوسف سيد محمود، كاترين كنزي ميخائيل، ندى السيد أحمد سليمان.



