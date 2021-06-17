محمد سعفان يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل قانون العمل الجديد، قائلًا إن قانون العمل الجديد تم مناقشته، وتم إجراء حوار مجتمعي بشأنه داخل مجلس النواب.



وأشار وزير القوى العاملة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن قانون العمل الجديد هدفه إحداث استقرار في مجتمع العمل.



وذكر "سعفان"، أن أصحاب الأعمال أضافوا بعض النقاط الهامة في قانون العمل الجديد خاصة بالعمال.

