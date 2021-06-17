ارتفاعات أسبوعية شبه جماعية لأسواق الخليج

سوق دبي المالي :





ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.7% ليسجل سابع أسبوع على التوالي من الارتفاعات محققا بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مطلع عام 2014 ,





وتألق سهم إعمار العقارية خلال الأسبوع الثالث من يونيو بعد ارتفاعه بنحو 1.2% مسجلا أعلى إغلاق أسبوعي له في نحو 17 شهرا ,





وتعزى الارتفاعات على سهم إعمار العقارية الى التقرير المتفائل لبنك HSBC حول القطاع العقاري في دبي والذي تضمن زيادة السعر المستهدف لسهم إعمار الى 5.20 درهما ,









سوق أبوظبي المالي:





تراجع المؤشر العام بنحو 1% بالأسبوع الثالث من يونيو مسجلا أول تراجع أسبوعي له بعد 6 أسابيع متتالية من الارتفاع ,





وتعزى هذه التراجعات الأسبوعية بشكل رئيسي الى الضغوط البيعية على سهم بنك أبوظبي التجاري والذي سجل خسائر أسبوعية فاقت الـ 7% ,





وأظهر تقرير لسوق أبوظبي عن عملية تخارج كبيرة تمت عبر 93 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم على سهم بنك أبوظبي التجاري .









بورصة قطر:





ارتفع المؤشر العام بنحو 0.2% خلال الأسبوع الثالث من يونيو مسجلا أول ارتفاع له بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض ,





وارتفعت أسهم نحو 17 شركة في بورصة قطر, بينما انخفضت أسهم 29 شركة خلال الأسبوع ,





وتصدر سهم صناعات قطر قائمة الأسهم الأعلى من حيث السيولة خلال هذه الفترة بعد استحواذه على 23% من إجمالي قيم التداول ببورصة قطر والتي بلغت نحو 2.3 مليار ريال.









بورصة الكويت:





صعد المؤشر الأول بنحو 1.5% مسجلا الأسبوع الثالث على التوالي من الارتفاعات . كما حقق المؤشر أعلى إغلاق أسبوعي له في 16 شهرا









السوق السعودي:





سجل السوق السعودي أسبوعا أخر من المكاسب مع اقترابه من كسر حاجز 11 ألف نقطة ولكن السيولة سجلت تراجعات أسبوعية.





وعلى مدار تعاملات الأسبوع ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 0.5% عند مستويات 10853 نقطة وسط عمليات جني أرباح حدت من المكاسب في بعض الجلسات





وشهدت الأسهم القيادية بقطاع البنوك عمليات جني أرباح حتى سهم مصرف الراجحي الذي تراجع في أخر جلسات الأسبوع رغم تغيير وكالة فيتش النظرة المستقبلية للبنك من سلبية إلى مستقرة يوم الخميس وقالت في بيان إن تعديل التصنيف يعكس الملاءة المالية القوية للبنك وقدرته على التعايش مع تبعات الجائحة رغم البيئة التشغيلية الصعبة.





واستقر سهم أرامكو دون تغيير يذكر حول مستويات 35 ريالا للسهم في وقت قالت فيه مصادر لـCNBC عربية إن الشركة بصدد التوسع في السوق الصيني خلال الفترة المقبلة بعد الاستحواذ على حصة أقلية في شركة للتسويق.