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وزيرا خارجية أمريكا وليبيا يشددان على ضرورة انسحاب المرتزقة من البلاد

الخميس 17/يونيو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش الوضع الراهن في الأراضي الليبية.

وناقش الوزيران خلال الاتصال الهاتفي مسألة مؤتمر برلين الثاني المقبل بشأن الأوضاع في ليبيا والمقرر عقده في 23 يونيو الجاري، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وشدد الجانبان على ضرورة ضمان إجراء انتخابات وطنية في ليبيا في ديسمبر 2021، كما أكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأكد بلينكن أيضا التزام الولايات المتحدة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا.

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