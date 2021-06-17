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محافظ الشرقية: وفرنا 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة استطاعت أن تمول 41 الف مشروع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة،وهذا وفر 70 الف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات يبدا من 5 آلاف جنيه، وهذا مهم للمرأة لتربية الدواجن او انتاج الألبان، أو الكثير من المشروعات متناهية الصغر.

وتابع "غراب"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن اهناك بعض المشروعات التي بدا براس مال 100 الف جنيه ووصل رأس مالها لـ10 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هي المستقبل خلال المرحلة المقبلة، وعلى الشباب ان يتقدم إلى المحافظة لإنشاء المشاريع، خاصة ان هذه المشاريع لدرها دراسة جدوى، ويتم مساعدته في أعداد البطاقة الضريبة وكل الأوراق.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية تنسق مع وزارة القوى العاملة لإعداد ملتقيات توظيف للشباب، مشيرًا إلى ان البطالة مشكلة كبيرة جدًا ومقلقة، ونعمل على مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل، خاصة أن الوظائف الحكومية لم تعد موجودة.

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