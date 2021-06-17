المنتدى الإبراهيمى في بلدان الشرق الأوسط بألمانيا ينتخب مصريا رئيسا له

انتخب المنتدى الإبراهيمى في بلدان الشرق الأوسط ، وشمال إفر یقیا بألمانيا وتحت رعاية وزارة الخارجية الألمانية د.ثروت قادس رئيس لجنة الحوار باتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا وعضو المنتدى الدولى للحوار التابع للإتحاد وأيضاً رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بالقاهرة وعضو البرلمان الألمانى رئيساً للمنتدى .





وصرح السفير فولكر بيرسهايم بوزارة الخارجية الألمانية فى كلمته أمام المنتدى بأن التعاون بين الأديان من شأنه أن يسهم بشكل محورى فى السلام كذلك أكد الدكتور محمد بشاري، أمین عام للمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة فى أبو ظبى، على الرغبة في مواصلة دعم التعاون بين الأديان.



