"ظهرت دلوقت".. نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية .. كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن إتاحة إمكانية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، بدءاً من اليوم.





نتيجة الشهادة الإعدادية





وقال عطية إن طلاب الشهاة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكنهم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارًا من اليوم الخميس، من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة عن طريق إدخال رقم الجلوس.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة





واعتمد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يوم أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٣.٩ %، حيث تقدم للامتحان ١٦٢٢٩٣ طالبا وطالبة، حيث حضر١٦٠٤٣٢ ، نجح منهم ١٣٤٦٢٦ طالبا وطالبة.





اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية "صم وضعاف سمع"





كما قرر عبدالعال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، والتي جاءت نسب النجاح بها ٩٦.٧%، بينما بلغت نسبة نجاح المكفوفين ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩%.





ترقب نتيجة الشهادة الإعدادية





وأوضح محافظ القاهرة، أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ٢٦٦ طالبا وطالبة، حيث تم إعلان الأوائل في انتظار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب.





رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة





هنـــــــــــــــــا . ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة من خلال الضغط



