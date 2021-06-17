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مستشار الرئيس يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاض واضح وملحوظ في الإصابات بفيروس كورونا في مصر، منوها بأن مصر تخطت فترة ذروة الموجة الثالثة، وبدأت مرحلة انكسار الموجة.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث الآن من تحورات لفيروس كورونا أمر متوقع، حيث أن الفيروسات تتحور لتظل موجودة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن تحورات كورونا بعد مرور عام ونصف على ظهور الجائحة أمر طبيعي، مؤكدا أن كل اللقاحات الموجودة مازالت فعالة ضد الفيروس حتى الآن.

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