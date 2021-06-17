أسعارها وموعد نزولها بالأسواق.. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل السيارة الكهربائية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كواليس إنتاج السيارة الكهربائية، قائلًا إنهم أحضروا 13 سيارة ليتم تجربتهم في خلال 3 أشهر للوقوف على بعض الفنيات، وملائمة السيارة من جهات عديدة للأجواء والطرق المصرية وطريقة القيادة المصرية، لإعطاء آخر ملاحظات للمصنع لإجراءأي تعديلات مطلوبة.



وأشار "توفيق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إلى أن المصنع سيعمل في يوليو 2022 كأول إنتاج تجريبي لـ 100 سيارة، وبعدها سيبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة في العام.



وأوضح أنه سيكون أكبر مصنع في مصر، وستكون سيارة كهربائية بالكامل، لافتًا إلى أن السيارة عبارة عن شاسيه واحد لـ 3 فئات، بقوة موتور واحدة، وأقصى سرعة 150 كيلو متر، والفارق بين الفئات الثلاث في البطاريات والمزايا، وبالتالي مدى السير في الشحنة الواحدة.



أما عن أسعار السيارات الكهربائية، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن سعر السيارة المبدأي من 300 ألف إلى 400 ألف جنيه.

