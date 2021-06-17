Advertisements

محافظ الشرقية: غلق المصانع حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تحصل على تقرير يومي من كل مستشفيات محافظة الشرقية لمعرفة مدى توافر المستلزمات الطبية، أو الأوكسجين او الأدوية، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات التي استطاعت أن تمر من ازمة كورونا رغم الكثافة السكانية الكبيرة.

وتابع "غراب"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن قام بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة أزمة كورونا، وتم تحديد عدد العاملين في خطوط الانتاج في المصانع، وعزل أي عامل يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن المحافظة تمر على المصانع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكورونا، والعقوبات في حالة عدم الالتزام تصل إلى حد الغلق، في اطار العمل على الحفاظ على حياة المواطنين.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تغييرات موسعة على تشكيل ألمانيا قبل مواجهة البرتغال

منذ ساعة

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة