هل سنحتاج إلى جرعة ثالثة من لقاحات كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار ئريس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد عبارة عن آلية تساعد الجسم على تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن التطعيمات هامة، وتعطي مناعة ضد الإصابات الشديدة، والحادة، منوها بأنه لا يوجد تطعيم يعطي مناعة 100%، منوها بأن عدم استجابة أجسام البعض للقاحات أمر وارد، واحتمال موجود.



وأوضح أن التعطيمات تعطي مناعة لفترة معينة، وقد يحتاج الحاصلين على التطعيم الحصول على جرعة أخرى بعد فترة، معتبرا أنه من السابق لآوانه الحديث عن منح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في مصر، حيث يمكن الحديث عن هذا الأمر بحلول شهر سبتمبر أو أكتوبر.

