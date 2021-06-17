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صفية العمري فى ندوة تكريمها بالاسماعيليه السينمائي : اتمنى ان يكون هناك أعمال درامية تهتم بصورة المراه المصرية

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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بعد عرض فيلم "كان لك معايا" للنجمه صفية العمري والنجم محمود قابيل و للمخرجة روجينا بسالي والذي عرض ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي نظمت إدارة المهرجان  ندوه تكريم خاصه بها أدارها الناقد الفني الكبير طارق الشناوي الذى أشاد بتواجدها في المهرجان قائلا :

إطلالة صفية العمرى فى مهرجان الاسماعيليه يزيد المهرجان عمق وثقافة ،كان هناك منطق في تكريمها لأنها من العناوين الرئيسيه فى السينما المصرية ، فمشوارها السينمائي كبير ،
واضاف الشناوي أن فن أداء الممثل اصعب الفنون لكن دور صفية العمرى فى فيلم كان لك معايا اثبت أنها بنت الزمن 
تتفاعل معه ولا تبتعد عنه ، صفية العمرى كانت ولا تزال صاحبة الإرادة الجماهيرية الكبيرة 

واضاف الشناوي عملت مع كبار المخرجين يوسف شاهين وكمال الشيخ بالإضافة إلى التنوع طوال مشوارها الفني فقد عاصرت جزء كبير من النجوم وقدمت فى المسرح والسينما والدراما ارقى الأعمال كما شاهدنا نغمه جميلة جدا فى الفيلم وحافظت على الجزء الإنساني في العمل والذى جعلها تبعد العمل عن تصنيفه بأن يكون ميلودرامي 

وفى كلمتها قالت الفنانة صفية العمرى :قلت لطارق الشناوي أن تاريخي بالكامل بين اديك وتعرفه جدا الحمد لله على هذا الأعمال التي قدمتها وأود شكر المهرجان الذى لو طعم خاص ولون مميز  واتوجة بالشكر إلى كل القائمين على المهرجان ويكفى أن مهرجان الاسماعيليه عاد من جديد وان شاء الله يستمر واتوجة بالشكر إلى الفنانه ايناس عبد الدايم راعية الثقافة فى مصر وكذلك محمد الباسوسى لانه كان لو مجهود رائع فى إقناعى بالتواجد في المهرجان

من جانبه قال السيناريست محمد  الباسوسى : هناك متعة في تقديم العمل الجماعي كنت بعيد عن المهرجانات طوال الوقت لكن اكتشفت أن العمل في وسط السينمائيين متعة غير عادية ،عندما جاءت المخرجه روجينا بسالى بالفكرة كانت كنت مسئولا عن وحده الإنتاج وبدأت الكلام مع مدام صفية العمرى عن دورها وجدت كل الود والإخلاص منها وتتعامل بشكل هاوي للفن والحمد لله ظهر العمل للنور 

الفيلم صاحب شاعرية جميلة وأعتقد أن هذا ما تمكنت من إظهاره صفية العمري في العمل تعاملت بروح الهواية والنجومية واستطاعت توصيل المشاعر للجمهور 
وأطالب النجوم الكبار أن يحزوا مثل الفنانه الكبيره صفية العمرى ويقوموا بمساندة النجوم الشباب في تقديم تجارب سينما

وفي نهاية الندوة قام كل من السيناريست محمد الباسوسي و الدكتور سمير فرج بتسليم النجمة صفية العمرى درع التكريم 


يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست" محمد الباسوسي" و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان. 

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991

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