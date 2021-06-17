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"تطوير العشوائيات": الانتهاء من نقل أهالي "بطن البقرة" إلى الأسمرات خلال يومين

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، المقرر الانتهاء من نقل جميع أهالي منطقة بطن البقرة إلى حي الأسمرات، بدلًا من سكنهم في العشوائيات خلال اليومين القادمين، لافتا إلى أن عملية نقلهم للأسمرات بدأت منذ شهر، وسط سعادة كبيرة للأهالي.

وأضاف خالد صديق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك دعم كبير من القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا أن هناك 1800 أسرة تم نقلهم، بنسبة 90 % تم تجاوزها، بينما يتبقى أقل من 200 أسرة سيتم نقلهم إلى حي الأسمرات خلال اليومين القادمين، مشيدا بجهود المسئولين بمحافظة القاهرة حيث وفرت عربات لنقل الأجهزة الخاصة بالأهالي.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، نخطط في المرحلة القادمة إلى نقل عزبة أبو قرن بمصر القديمة إلى مشروع معا، مشيرًا إلى أن هناك مناطق كثيرة في مصر عشوائية تشبه بطن البقرة تم القضاء عليها.

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