الرئيس السيسي: السعودية دعمت مصر بقوة في ثورة 30 يونيو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السعودية دعمت مصر بقوة في ثورة 30 يونيو.



وقال الرئيس السيسي، خلال برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، لـ الشعب المصري،: "افتكروا يا مصريين الموقف الشريف العظيم للملكة العربية السعودية، لازم تتوقفوا أمام النقاط دي ومتروحش من أمامكم أبدًا".



وأضاف أن الملك عبد الله رحمه الله، ألقى بيانًا هامًا في هذا الوقت، معلقًا: "مش أي حد يعمل ده، ومش أي حد يقف أمام قوة كبرى كده، ويقول بيان زي ده".

