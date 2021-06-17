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اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قامت ادارة التمريض، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورة هالة احمد النحاس، مدير الإدارة اليوم الخميس، باختبار للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بالمستشفيات.

وتم عقد المقابلة الشخصية معهم عقب الاختبار التحريرى لإختيار الافضل.

تكونت اللجنة من: الاستاذة هالة احمد النحاس، مدير الإدارة، محمد عبد المنعم، مسئول التطوير بالإدارة، مني عبدالتواب -مشرف تمريض علاجى، هدي عبدالرحمن -مشرف تمريض علاجى ومسئول التدريب بالادارة
حيث عقد الأختبار بإحدى قاعات مدرسة التمريض، تحت اشراف الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم
اختبار ومقابلة شخصية للمتقدمين لإعلان مسئولي التدريب بمستشفيات الفيوم

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