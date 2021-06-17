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إبراهيم عيسى يكشف موعد انتهاء الحكومة من تطعيم المصريين بلقاح كورونا

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر تعيش خلال الفترة الحالية حالة من انحسار موجة فيروس كورونا، ويجب الاهتمام خلال فترة انحسار إصابات كورونا بفكرة لقاح كورونا، مؤكدا أن هناك تطور كبير في سرعة الحكومة المصرية في توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين، حيث إن هناك حركة سريعة وفاعلة للأمام لتوفير اللقاحات بزيادة عدد مراكز اللقاح والوصول للمواطنين في منازلهم.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك توجه بتلقيح 100% من طاقم التدريس والهيئات التعليمية بلقاح كورونا قبل شهر 9 المقبل، كما أن هناك رغبة من المصريين بتلقي اللقاح بعد حالة الخوف من التطعيم، مشددًا على أن هناك وعي باهمية اللقاح والافكار السلبية بدأت تندثر، وهناك 6 مليون مصري تقدموا للحصول على لقاح كوروناـ وتم تطعيم 3 ملايين و700 ألف مواطن.

وأوضح أن ايقاع الحكومة في تلقيح المواطنين سريع وستنتهي من التطعيم 2028، مشددًا على أن إرادة الدولة هي ضماننا الوحيد لتحقيق النسب المستهدفة للحاصلين على اللقاح، منوهًا أن الحكومة ستصل لمن يصل على اللقاح لـ40% من المصريين بنهاية العام.

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