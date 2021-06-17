إدارة تعليم الحدود الشمالية تحقق 19 جائزة في مسابقة مدرستي تبرمج

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية, 19 جائزة في مسابقة مدرستي تبرمج على مستوى وزارة التعليم في فئاتها الثلاث "إدارات التعليم - المدارس - المعلمين والمعلمات".

وتضمنت الجوائز، جائزة الإدارة الأكثر تفعيلًا للمسابقة، إضافة لتسع جوائز في فئة المدارس الأكثر تفعيلاً، وتسع جوائز في فئة المعلم والمعلمة الأكثر تفعيلًا.