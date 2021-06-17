الأمن يحقق في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط بالتجمع



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سكان عقار بمنطقة التجمع الأول مفادة تضررهم من سيدة لقيامها بتربية عددكبير من القطط بأنواع مختلفة دون الاهتمام بنظافتها مما تسبب في انتشار روائح كريهة بالعقار.





وانتقلت أجهزة الأمن لمكان العقار وتبين وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة، وتم إبلاغ الطب البيطري لمعرفة حالتها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط وإزعاج الجيران بمنطقة التجمع الأول.