Advertisements

الأمن يحقق في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط بالتجمع

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تجري أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات في واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط وإزعاج الجيران بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من سكان عقار بمنطقة التجمع الأول مفادة تضررهم من سيدة لقيامها بتربية عددكبير من القطط بأنواع مختلفة دون الاهتمام بنظافتها مما تسبب في انتشار روائح كريهة بالعقار. 

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان العقار وتبين وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة، وتم إبلاغ الطب البيطري لمعرفة حالتها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أخبار تهمك

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

تغييرات موسعة على تشكيل ألمانيا قبل مواجهة البرتغال

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة