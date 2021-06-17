Advertisements

"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية

الخميس 17/يونيو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
Advertisements
انهت إدارة المعامل، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورشيماء هانى، مديرة الإدارة، وبرعاية وحضور الدكتورحاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تدريبا على رأس العمل عن أساسيات الجودة فى المعامل الطبية والذى استمر على مدار يومين، واستهدف التدريب إدارة المعامل وأطباء المعامل والكيميائيين والفنيين.

وجاء التدريب بناءا على مرورالوزارة فى نهاية الشهر الماضى،قام بالتدريب كلا من الدكتورة دينا رمضان، مدير الجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، والدكتور اسلام جمعة، من المعامل المركزية بالوزارة.

وشارك فى التدريب 20 متدرب من المعامل واطباء المعامل الكيميائيين والفنييين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية
"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية

أخبار تهمك

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. قائمة لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

تغييرات موسعة على تشكيل ألمانيا قبل مواجهة البرتغال

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

مجزرة في ريال مدريد من أجل صفقة الـ 180 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

تعرف على صفقات الأهلي في الموسم المقبل

09:31 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

4 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الموسم القادم

08:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة