"صحة الفيوم" تدرب العاملين بمعامل المستشفيات على أساسيات الجودة في المعامل الطبية

انهت إدارة المعامل، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتورشيماء هانى، مديرة الإدارة، وبرعاية وحضور الدكتورحاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، تدريبا على رأس العمل عن أساسيات الجودة فى المعامل الطبية والذى استمر على مدار يومين، واستهدف التدريب إدارة المعامل وأطباء المعامل والكيميائيين والفنيين.



وجاء التدريب بناءا على مرورالوزارة فى نهاية الشهر الماضى،قام بالتدريب كلا من الدكتورة دينا رمضان، مدير الجودة بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، والدكتور اسلام جمعة، من المعامل المركزية بالوزارة.



وشارك فى التدريب 20 متدرب من المعامل واطباء المعامل الكيميائيين والفنييين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

