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تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي، يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، في تونس، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي
في خط الدفاع.. علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام
في خط الوسط.. عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة
وفي الهجوم.. محمد شريف وصلاح محسن

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