متحدث الإسكان: أنهينا الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني في 800 يوم

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزار الإسكان، أن العمل داخل البرج الأيقوني الأكبر في إفريقيا استمر لـ800 يوم بدون أي اجازات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعتبر أيقونة المشروعات العمرانية في مصر خلال الفترة الحالية.



وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن الجزء المعدني للبرج بالكامل سينتهي خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن هناك 8 آلاف عامل مصري يعملون في هذا الموقف فقط، والجميع سعيد بالمشاركة في هذا المشروع الاول من نوعه في مصر



ولفت إلى أن العمل في إنشاء البرج الأيقوني لم يتوقف حتى في ازمة كورونا، وتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة.

