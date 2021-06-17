الإصابة تهدد مشاركة نجم ألمانيا أمام البرتغال

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس أن المدافع لوكاس كلوسترمان تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال تدريبات المنتخب الألماني ولن يكون متاحا على الأرجح للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام المنتخب البرتغالي بعد غد السبت ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





وأوضح الاتحاد أن كلوسترمان (25 عاما) سيخضع للفحوص الطبية بشكل يومي، بعد الإصابة التي تعرض لها.





ولم يشارك سيرجي جنابري في المران الجماعي للمنتخب الألماني اليوم الخميس، حيث يخضع لتدريبات منفردة بينما عاد يوناس هوفمان من الإصابة في الركبة، علما بأنه لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة يوم السبت المقررة في ميونخ





أما ليون جوريتسكا، فيمكنه المشاركة، حيث شارك في كامل الجلسة التدريبية للمنتخب.





وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني "أعتقد أنه سيكون خيارا جيدا في المباراة."





وخسر المنتخب الألماني مباراته الأولى في البطولة الأوروبية أمام نظيره الفرنسي 0 / 1، ليواجه ضغوطا قبل مواجهة منتخب البرتغال حامل اللقب والذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المجري 3 / 0.



