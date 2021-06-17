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البيت الأبيض: بايدن تحدى بوتين في قمة جنيف بشأن قضايا حقوق الإنسان

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
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أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن تمكن من تحدي نظيره الروسي فلادمير بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان خلال قمة جنيف التى جرت بينهما أمس الأربعاء".
 

وقال ساليفان- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس-: "نعتقد أننا اختتمنا هذه الجولة باستراتيجية مشتركة مع حلفائنا، وحددنا لروسيا الحدود وقدراتنا إن لم تتخذ إجراءات ضد المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية على مواقع بنيتنا التحتية".
 

وأضاف:" أن واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع روسيا في سوريا، منوها أن الرئيسين "تطرقا للوضع في سوريا وركزا على مسائل نقل المساعدات الإنسانية"، وأن بايدن أوضح لبوتين أن هناك"ملايين الجياع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، وإلى أن وجود الممرات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وخاصة الممر المفتوح حاليا الذي يجب تمديد عمله في يوليو، أمر بالغ الأهمية".
 

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي:"إن الرئيس الروسي لم يقطع على نفسه أي التزامات بشأن تصويت روسيا على قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن في يوليو"، مضيفا: "لكننا نعتقد أن هناك فرصا للعمل المشترك بين الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى النتيجة الإيجابية، ليتم تبني القرار والحفاظ على الممر".
 

وأشار إلى أنه "قد تتخذ هناك إجراءات أخرى لتخفيف معاناة الشعب السوري بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا".
 

وأوضح أن الولايات المتحدة ستتابع خلال الأشهر القريبة مدى التقدم في العمل مع روسيا حول العديد من القضايا، ولا تستبعد اتخاذ إجراءات إن لم يتم تحقيق ذلك.
 

وتابع المسئول الأمريكي : أن "هناك 3 أو 4 مجالات يمكن أن نرى خلال الأشهر القادمة ما إذا سنتمكن من إحراز التقدم فيها، أو نبتّ في مدى ضرورة أن نتخذ خطوات ما لحماية مصالحنا"، مبينا أن تلك المجالات تشمل الأمن السيبراني وتسوية النزاعات الإقليمية والاستقرار الاستراتيجي وعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين.

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