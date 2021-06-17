إزالة 6 حالات تعدي على الاراضى الزراعية بمراكز الفيوم



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة حالة تعدى بناحية قرية العدوة على مساحة 12سهم وإزالة تعدي أخر بناحية بني صالح علي مساحة واحد قيراط، وإزالة حالات تعدي بنواحي المركز على مساحة 7 قراريط بناحية م دمو وكفور النيل،بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس عيد برقوق مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية بني صالح والاستاذ محمود رمضان رئيس الوحدة المحليه والمهندس احمد عيد عبدالحميد القسم الهندسي بالوحدة والاستاذ عبدالمعطي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بناحية زاوية الكرادسة والاستاذه علا محمد يوسف رئيس الوحدةالمحلية بناحية قرية دمو والمهندس محمد حسين رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية ك النيل والمهندس حمدي محمد رائيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ حالة ازالة بناحية فانوس على مساحة ثلاثة قيراط عبارة عن سور بارتفاع متر ونصف متر،وذلك بحضور الأستاذة شرين، رئيس الوحدة المحلية والمهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس.



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركزسنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية ناحية مركزسنورس زمام جمعية مطرطارس علي مساحة4 قيراط و6سهم بحضور المهندس جمال العوام رئيس الوحدة والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة.



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، علي استمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.