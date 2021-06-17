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النفط يتراجع مع قفزة الإصابات في بريطانيا

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار النفط الخام بما يقرب من 2% الخميس 17 يونيو عن أعلى مستوياتها في سنوات، إذ صعد الدولار الأميركي بعد أن ألمح الفدرالي الأميركي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في 2023.

وعادت مخاوف الطلب على النفط إلى الظهور بعد أن قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا، فيما تأثرت السوق أيضا بمخاوف على صعيد الإمدادات بشأن عودة النفط الإيراني.

لكن متعاملين قالوا إن الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة في إيران قد تعطل المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، مما يمدد استمرار العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار بما يعادل 1.8% إلى 73.08 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار بما يُعادل 1.5% ليبلغ سعر التسوية 71.04 دولار.

وأمس الأربعاء، جرت تسوية خام برنت عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2019 وبلغ غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

ورغم أن انخفاضات اليوم كانت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ مايو الماضي، فإن كلا الخامين القياسيين لا يزالان مرتفعين بأكثر من 40% منذ بداية العام.

ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ منتصف أبريل الماضي مقابل سلة من العملات الأخرى بعد أن أشار الفدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا.

ويؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي لزيادة تكلفة النفط المسعر بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى، مما قد يضغط على الطلب.

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