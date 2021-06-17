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عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "من أول لحظة توليت فيها المسئولية قولت إني أتفهم التنمية للشعب الإثيوبي ولأي شعب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب،: "من حق الشعوب إنها تعيش، ولكن وهي بتعمل ده ميكونش على حساب حياة الآخرين".

وتابع: "إحنا متفهمين إن إثيوبيا عايزة تولد الطاقة الكهربائية ولكن لازم اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان"، مؤكدًا أن قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.

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