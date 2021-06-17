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عاجل.. تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة
الخميس 17/يونيو/2021 - 11:14 م
أمنية فوزي
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علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "من أول لحظة توليت فيها المسئولية قولت إني أتفهم التنمية للشعب الإثيوبي ولأي شعب".
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب،: "من حق الشعوب إنها تعيش، ولكن وهي بتعمل ده ميكونش على حساب حياة الآخرين".
وتابع: "إحنا متفهمين إن إثيوبيا عايزة تولد الطاقة الكهربائية ولكن لازم اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان"، مؤكدًا أن قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب،: "من حق الشعوب إنها تعيش، ولكن وهي بتعمل ده ميكونش على حساب حياة الآخرين".
وتابع: "إحنا متفهمين إن إثيوبيا عايزة تولد الطاقة الكهربائية ولكن لازم اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان"، مؤكدًا أن قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
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