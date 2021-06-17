لجنة الوفد بالفيوم تعقد لقاء مع رئيس الوحدة المحلية بالروضة لحل مشاكل القرية



ثم تحدث عماد سيد توفيق عن مشكله أناره شوارع عزبة عبد النبي حسين و"ذبذبه" التيار الكهربائي ووعد رئيس الوحده بتوفير أنارة الشوارع وطالب شباب الوفد بكتابه طلب لإصلاح "ذبذبه" التيار الكهربائي.



وعرض احمد خليل عضو لجنة شباب الوفد أن يكون مدخل الروضه من فرقص مثل مدخلها من طامية.



وأشار باسم سيد توفيق رئيس لجنة شباب الوفد أن بعض القري تعاني من تجمع القمامة وأوضح رئيس الوحدة أن القمامة يتولي مسئوليتها أحدي الشركات ولكن بعض العزب رفضت الاشتراك والوحده تقوم بدورها بتجميع القمامة من هذه العزب.



وأضاف رئيس الوحدة أن الوحدة تعاني نقص العمال برغم توفر المعدات فعرض الشباب التطوع في المساهمه بحل المشكلة.



وقال دكتور ربيع السيسي أن الروضة من البلاد الكبيرة والتي تساعد في ظهور مجهود رئيس الوحده وان الروضه بلد جميلة.



وأكد السيسي أننا أعضاء وقيادات الوفد بطامية لا نبغي من الزيارة أي مصالح شخصية لكن هدفنا المصلحة والمنفعة العامة.



وفي نهاية النقاش وعدت شيرين فؤاد رئيس لجنة المرأة بزيارة ومعها لجنة المرأة والمساهمة في تجميل وتشجير مدخل الروضة.



حضر اللقاء الدكتور ربيع السيسى رئيس اللجنه ومحمد ناصر سكرتير عام اللجنة ومحمد البحيري نائب رئيس اللجنه ومهندس صلاح مصطفى لخرفى امين صندوق اللجنه وصلاح قدافى رئيس اللجنة القانونية للوفد بطامية وشيرين فؤاد رئيس لجنة المرأة أو باسم سيد توفيق رئيس لجنة الشباب واحمد خليل نائب رئيس لجنة الشباب وشيماء جابر سكرتير مساعد لجنه الشباب واسلام عضو لجنة الشباب وأعضاء لجنه الروضة شعبان عبد الباقي وعماد سيد توفيق وعبدالله محمود والمهندس ماهر شعراوي عضو لجنة منشاه الجمال.



التقي أعضاء لجنة حزب الوفد فى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، صابر ابو حمزة رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة بمقر الوحدة لعرض مشكلات القرية علي المسئول ضمن أهداف الحزب لتوصيل صوت المواطن بالمسئول.بدأت الجلسة بكلمة للدكتور ربيع السيسي، رئيس لجنة الوفد بطامية لتعريف تاريخ الروضة وعلاقتها بالوفد وأن أول نائب للروضة عبدالعزيز بك الجمال كان ممثلا عن الوفد.وطرح محمد البحيري مشكلتي طريق فرقص وطريق ما بعد نقطة الروضة ومشكلة تصريف مياة الصرف الصحي بمصرف فرقص ووعد رئيس الوحدة صابر ابوحمزة بحل المشكلتين بالتعاون مع شباب الوفد بالروضة بعد عرضهم التطوع للمساهم في حل المشكلة.