بهذه الكلمات.. جنات تعبر عن سعادتها ب إحياء فرح نجل الفنان مصطفى قمر

أعربت الفنانة جنات، عن سعادتها الشديدة بإحياء حفل زفاف نجل الفنان مصطفى قمر الذي أقيم أمس في إحدى الفنادق الكبرى وسط كبار النجوم.







وكتبت جنات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “كانت ليله رائعة فرح إياد وسارة ابن الفنان الكبير مصطفى قمر صديقي واخويا الغالي ألف مبروك ربنا يسعدهم”







يذكر أن آخر أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.