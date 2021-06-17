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التعليم تعلن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوات الإجابة على البابل شيت لطلاب الثانوية العامة وهي:

قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية، ملء البيانات بشكل صحيح، التفكير في الاسئلة جيدا قبل اختيار الاجابة، تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وشدددت الوزارة، في فيديو عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، علي الطلاب بضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة، استخدام قلم جاف أزرق للاجابة، اذا اراد الطالب تغيير الاجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب علي الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل علي الاجابة الصحيحة.

أشارت الوزارة إلى أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن اجابة السؤال لن تحسب، التأكد من تطابق الإجابة علي التابلت مع الورقة، وفي حالة عدم التطابق سيتم احتساب اجابة البابل شيت ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا علي الامتحان.

وأكدت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية. 

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