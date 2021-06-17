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إصابة رجل وزوجته ونجلهما في حادث انقلاب ميكروباص بالعياط

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أصيب 4 أشخاص بينهم رجل وزوجته ونجلهما إثر إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين أمام قرية البرغوتي، بمركز العياط جنوب المحافظة.

وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة قائدها ورجل وزوجته ونجلهما، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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