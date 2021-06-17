السيسي: مصر ليس لديها أجندات خاصة ولا تهدف للسيطرة أو الهيمنة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ليس لدى مصر أجندات خاصة ولا تهدف للسيطرة أو الهيمنة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب، أن كل ما تهدف إليه مصر هو أن تحمي مقدرات أمنها القومي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول هو أحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهًا مرحليًا.



اقرأ أيضًا ..



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة سد النهضة، قائلًا: "من أول لحظة توليت فيها المسئولية قولت إني أتفهم التنمية للشعب الإثيوبي ولأي شعب".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب،: "من حق الشعوب إنها تعيش، ولكن وهي بتعمل ده ميكونش على حساب حياة الآخرين".



وتابع: "إحنا متفهمين إن إثيوبيا عايزة تولد الطاقة الكهربائية ولكن لازم اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان"، مؤكدًا أن قضية سد النهضة مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.

