داليا مصطفى تنعى صديقتها إيمان العاصي فى وفاة والدها

نعت الفنانة داليا مصطفى، صديقتها الفنانة إيمان العاصى، فى والدها الذى توفى أمس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت داليا مصطفى عبر إنستجرام: "البقاء لله ربنا يصبرك يا حبيبتي وربنا يرحمه ويغفر له".





وحرص مجموعة من الفنانين، على التواجد مع الفنانة إيمان العاصي خلال دفن والدها الذي أنتهت بمقابر العائلة بمدينة 15 مايو ومنهم دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.



