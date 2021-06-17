فرنسا تفقد نجمها في يورو 2020

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مهاجم منتخب فرنسا كينجسلي كومان غادر معسكر الفريق ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لحضور ولاده طفله.





اتفق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على هذه الخطوة مع نظيره الأوروبي (يويفا)، حيث يستعد منتخب فرنسا لخوض مباراته الثانية في المسابقة القارية أمام منتخب المجر بعد غد السبت.





كما اضطر يان سومر، حارس مرمى منتخب سويسرا، لمغادرة العاصمة الإيطالية روما على عجل بعد خسارة منتخب بلاده صفر / 3 أمام إيطاليا، حيث سيصبح أبا للمرة الثانية قريبا.



