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رسميا.. الزمالك يتحرك لاستعادة مصطفى فتحي

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:35 م
مصطفى فتحي
مصطفى فتحي
علي خلاف
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تحرك مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، لإستعادة خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض المعار إلى سموحة السكندري.

عودة مصطفى فتحي للزمالك

وأخطر مسؤولو الزمالك مصطفى فتحي بشكل رسمي أنه سيتواجد في قائمة الموسم الجديد، حيث طالبته الإدارة البيضاء بعدم النظر لأية عروض يحصل عليها سواء كانت خارجية أو محلية.

من جانبه رفض مسؤولو القلعة البيضاء طلب نادي سموحة السكندري بتجديد إعارة مصطفي فتحي أو شرائه بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وجاء تحرك مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لاستعادة خدمات مصطفى فتحي، بناء على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي نفس السياق، رحب مصطفى فتحي بالعودة لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الموسم المقبل، بعدما علم رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في عودته.

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