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السياحة والآثار: التعامل بكل حسم مع الكيانات المخالفة

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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عقد وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض ممثلي الغرف السياحية والقيادات الأمنية، وذلك لمراجعة ومتابعة اجراءات وضوابط تنفيذ ممارسة الأنشطة والخدمات السياحية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المحافظات السياحية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتنقية السوق من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل الوزارة بتقديم هذه الخدمات حماية لصناعة السياحة والسائحين.

إضافة إلى التأكيد على التعامل بكل حسم مع أية مخالفات يتم رصدها، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد أي مخالف والقضاء على الكيانات غير الشرعية، وذلك حفاظًا على سمعة وصورة المقصد السياحي المصري.

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