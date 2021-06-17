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الموت يفجع منتج مسلسل "ملوك الجدعنة"

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والد زوجة المنتج صادق الصباح، اليوم الخميس 17 يونيو.

وكتبت حورية فرغلي، عبر فيسبوك: «تعزية خاصة للمنتج الأستاذ صادق صباح صاحب شركة سيدرز آرت برودكشن لوفاة والد زوجته».


يذكر أن المنتج صادق الصباح قد وقّع قبل أيام، هو والمنتج كامل أبو علي عقد شراكة علي فيلم جديد من بطولة النجم عمرو سعد ومن المتوقع أن يقوموا بإعلان التفاصيل خلال الأيام القادمة.

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