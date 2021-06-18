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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18-6-2021
الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:11 ص
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حافظت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك على استقرارها اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية بالجهاز المصرفي وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.6 جنيه للشراء.
15.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
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