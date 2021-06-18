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بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة كاجوال جذابة خطفت الأنظار، مرتدية تى شيرت باللون الأبيض وبنطال جينز باللون الرمادي، وحازت على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



كانت أحدث أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

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