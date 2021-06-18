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"القابضة للصوامع والتخزين" تزف خبرًا سارًا عن الاكتفاء الذاتي من القمح (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأضاف "توفيق" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وصل إلى مصر حتى اليوم 3 ملايين و320 ألف طن قمح، فيما بلغ إجمالي الوارد اليومي من القمح 15 ألف طن على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن مصر تجاوزت الـ 80% من المستهدف لاستلام القمح المحلي من الموردين، موضحا أن تسعير أردب القمح عادل جدًا، وتم دراسته على مدار ثلاثة أشهر لتحديد سعر توريد القمح المحلي، لينافس سعر القمح المستورد، وهذا السعر هو 725 جنيهًا للأردب بواقع 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23.5، وسعر 715 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5.

وكشف أن توريد الأقماح المحلية هو توريد اختياري، ونظرًا لنجاح الموسم في استلام القمح من الموردين، وهذا يدل على رضاء الفلاح وقام بتوريده بسعره العادل إلى جميع نقاط الاستلام والبالغة 455 نقطة استلام على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد الصوامع على مستوى الجمهورية 74 صومعة، موضحا أن الاستهلاك المحلي من القمح على مدار العام 9 مليون 600 ألف طن ويتم توريد 3.5 مليون طن قمح محليا فيما يتم استيراد أكثر من 6 ملايين طن قمح.

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مصر بوابة الفجر القمح الفجر الاكتفاء الذاتى من القمح

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