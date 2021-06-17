بدء قبول تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

محافظة الجيزة .. أُعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات جمهورية مصر العربية، عقب الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية، ليستعد الطلاب إلى بدء التقدم بالتظلمات.





نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة





ومن جهتها، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة عن بدء قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية، عند طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، لمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.





طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة





ومن جانبه، قال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن إجمالى الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية بلغ عددهم 292 طالب وطالب من المدارس العربي 80 طالب والخاص لغات 31 طالب والرسمي 154 والرسمى لغات 27 طالب وطالبة.





ترتيب إدارات محافظة الجيزة





وأوضح الجيار أن نسب الترتيب بإدارة محافظة الجيزة جاءت في مقدمتها إدارة الوراق بنسبة 91.60% وإدارة جنوب بنسبة 90.21% والشيخ زايد بنسبة 89.69 % وأنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الالكتروني.





محافظ الجيزة يعتمد نمتيجة الشهاة الإعدادية





واعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.





الحاصلون على الدرجات النهائية في محافظة الجيزة





وأوضح محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.



