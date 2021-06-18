بهذه الكلمات.. حماده هلال يهنئ مصطفى قمر بمناسبة زفاف ابنه

حرص الفنان حمادة هلال على تهنئه النجم مصطفى قمر لزواج نجله إياد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وكتب حمادة هلال قائلا: "ألف مبروك أجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان".





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يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواد ، بطولة "مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.