السيسي: نشكر الدول العربية على مساندة مصر في قضية سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت هدفًا للإرهاب الذي أراد أن يقيم دولته على أنقاض حضارة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولو كان قدر له أن يسود لعادت منطقتنا إلى الوراء قرونا كثيرة.





وعن التجربة المصرية في التنمية، قال الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب، إن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمضي قدمًا في مسارين متوازيين، وهما مكافحة الإرهاب والبناء والتعمير.





وذكر الرئيس أن البنية التحتيه في مصر تلقت دفعة هائلة في آخر 7 سنوات، وتحولت مصر من دولة تعاني أزمات في الطاقة بأنواعها إلى دولة تمتلك فائضًا من الطاقة الكهربائية يصل لـ25 ألف ميجا.



