وزير التعليم يوضح آليه استخدام تطبيق "ميمو" في امتحانات الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية وللتعليم والتعليم الفني علي سؤال من أحد أولياء الأمور حول طريقة استخدام تطبيق "ميمو".





وقال أحد أولياء الأمور عبر "جروب طلاب مصر وبناء التعليم": هل مسموح نكتب ملاحظتنا على تطبيق المذكرات ( memo) وندخل بيه الامتحان؟ وهل مسموح نكتب ملاحظتنا على الكتاب الالكتروني على التابلت؟"



