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وزير التعليم يوضح آليه استخدام تطبيق "ميمو" في امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:15 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريما خليفة
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية وللتعليم والتعليم الفني علي سؤال من أحد أولياء الأمور حول طريقة استخدام تطبيق "ميمو".

وقال أحد أولياء الأمور عبر "جروب طلاب مصر وبناء التعليم": هل مسموح نكتب ملاحظتنا على تطبيق المذكرات ( memo) وندخل بيه الامتحان؟ وهل مسموح نكتب ملاحظتنا على الكتاب الالكتروني على التابلت؟"

من جانبه، رد "شوقي" قائلا: "لا يا أفندم ممنوع كتابة ملاحظات على الـmemo حتى نلتزم جميعا بقدر من التكافؤ بين المصادر المتاحة، وحتى لا نكلف المراقبين بما لا يستطيعون التعامل معه. وممكن كتابة ملاحظات الطالب على الكتاب الالكتروني لمن لا يحمل كتاب ورقي".

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