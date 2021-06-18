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دنيا عبد العزيز تنشر صورة جديدة لها من كواليس "الحرير المخملي"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الحرير المخملي" وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دنيا عبد العزيز بصحبة الفنان مصطفي فهمي، وعلقت: "كواليس مسلسل الحرير المخملي إخراج أحمد حسن"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

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