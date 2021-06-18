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دنيا عبد العزيز تنشر صورة جديدة لها من كواليس "الحرير المخملي"
الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:53 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز، جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الحرير المخملي" وذلك عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دنيا عبد العزيز بصحبة الفنان مصطفي فهمي، وعلقت: "كواليس مسلسل الحرير المخملي إخراج أحمد حسن"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.
وظهرت دنيا عبد العزيز بصحبة الفنان مصطفي فهمي، وعلقت: "كواليس مسلسل الحرير المخملي إخراج أحمد حسن"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.
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