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نجوم الفن والطرب يشعلون حفل زفاف نجل مصطفى قمر

الخميس 17/يونيو/2021 - 11:51 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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تصدر الفنان المطرب مصطفى قمر اليوم الخميس، الموافق الـ17 من يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب زواج نجله إياد.

مصطفى قمر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من حفل زفاف إياد مصطفى قمر والتي ظهر بها العديد من نجوم الفن والغناء، على رأسهم تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومدحت صالح.

مصطفى قمر وتامر حسني

وشارك النجم تامر حسني صوراً من حفل زفاف ابن مصطفى قمر على حسابه الشخصي عبر "إنستجرام" معلقاً: "من فرح أبن حبيبى وأخويا الكبير النجم مصطفى قمر إياد أحلى عريس وأجمل عروسة سارة ربنا يسعدكم ويهنيكم".
 
زفاف نجل مصطفى قمر

واحتفل مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد أمس الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور من  الأهل وأقارب العروسين، إلى جانب عدد من نجوم الفن والغناء.

الحضور في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

وحرص على حضور حفل نجل مصطفى قمر محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، حمادة هلال، مدحت صالح، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، مجدى كامل، مها أحمد، عبير منير، الموزع توما، ولقاء سويدان.

أغاني مصطفى قمر

وغنى مصطفى أغنية "السود عيونه" في حفل زفاف ابنه، وشاركه في غنائها الحضور، إلى جانب أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم.

حماقي يهدي مصطفى قمر عددا من الأغاني

وأهدى المطرب الجميل محمد حماقى صديقه مصطفى قمر في حفل زفاف نجله عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.


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