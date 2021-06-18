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هولندا تهزم النمسا وتتأهل لربع نهائي كأس أمم أوروبا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:00 ص
وكالات
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بات المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين لدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه منتخب النمسا اليوم الخميس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز أوكرانيا 2 - 1 على مقدونيا الشمالية في وقت سابق.

وعززت هولندا، التي توجت باللقب عام 1988، صدارتها للمجموعة بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيها أوكرانيا والنمسا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبعت مقدونيا في المؤخرة بلا نقاط.

بهذا الفوز، حجزت هولندا تذكرة العبور للأدوار الإقصائية دون انتظار نتيجة لقائها الأخير في المجموعة أمام مقدونيا الشمالية يوم الإثنين المقبل، فيما يسعى منتخبا النمسا وأوكرانيا للحاق بها في الدور المقبل عندما يلتقيان في الجولة الأخيرة بنفس اليوم.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست بالدور الأول للأدوار الإقصائية للبطولة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وعلى ملعب (يوهان كرويف) بالعاصمة الهولندية أمستردام، افتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، فيما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

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