وزير الإعلام السعودي: مصر تشهد تغييرًا حقيقًا في بيئة الاستثمار

قال ماجد القصبي، وزير الإعلام السعودي، إن مصر تشهد تغييرًا حقيقًا في بيئة الاستثمار، و جدية غير مسبوقة في تنفيذ الإصلاحات.





جاء ذلك خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب ، حيث أشار إلى أن البصمة المصرية زرعت في الأذهان السعودية منذ طفولتنا.





وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السعودية دعمت مصر بقوة في ثورة 30 يونيو.





وقال الرئيس السيسي، خلال حواره مع وزراء الإعلام العرب، لـ الشعب المصري: "افتكروا يا مصريين الموقف الشريف العظيم للملكة العربية السعودية، لازم تتوقفوا أمام النقاط دي ومتروحش من أمامكم أبدًا".



