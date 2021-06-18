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وزير الخارجية الروسي يدعو بريطانيا إلى تحسين العلاقات مع موسكو

الجمعة 18/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
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دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بريطانيا، إلى ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الخميس- إن لافروف بحث مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، خطة العمل المشتركة الشاملة، والوضع في بيلاروس وأوكرانيا.

وأضاف البيان: " أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا، كما تم تحديد الحالة غير المرضية لمستوى العلاقات الثنائية، التي تقع مسئولية تدهورها بالكامل على عاتق لندن".

وشدد الجانب الروسي على ضرورة "نأي الجانب البريطاني عن الاتهامات التي لا أساس لها والخطاب الاستفزازي في الحوار بين الدول الذي لا تدعمه حقيقة واحدة، وضرورة عودة لندن إلى التواصل المبني على الاحترام والندية".

ودعا لافروف الجانب البريطاني إلى تعاون مسئول على أساس الاعتبار المتبادل للمصالح، وصياغة أجندة إيجابية للتعاون الروسي البريطاني.

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