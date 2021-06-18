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هند صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الجمعة 18/يونيو/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت هند صبري بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا باللون الأسود، واعتمدت علي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها وجمهورها.


يذكر أن النجمة هند صبري، شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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